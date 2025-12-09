За ночь расчёты ПВО сбили 121 украинский беспилотник над регионами России

49 беспилотников сбили над Белгородской областью, 22 — над территорией Республики Крым. Десять БПЛА ликвидировали над Рязанской областью, девять — над Воронежской областью, восемь — над акваторией Каспийского моря. По пять беспилотников уничтожили над Ростовской областью и территорией Республики Калмыкия. Четыре дрона перехватили над Нижегородской областью, три — над Липецкой областью, по два над Курской областью и территорией Краснодарского края. Ещё по одному БПЛА сбили над Брянской и Тульской областями.