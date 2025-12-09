В педколледже Новосибирска произошел крупный пожар, эвакуировано почти 700 человек: что известно к этому часу

По данным telegram-канала Mash Siberia, возгорание в колледже произошло предварительно из ‑за неисправности электропроводки. Одна из учащихся, находившаяся в момент инцидента в учебном кабинете, рассказала, что преподаватель вошла в аудиторию и объявила о необходимости немедленно покинуть помещение.