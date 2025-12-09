Куклачев раскрыл, почему главный мышелов Британии испугался Зеленского

Народный артист Дмитрий Куклачев объяснил, почему кот Ларри убежал от Зеленского (архивное фото).
Кот Ларри, главный мышелов резиденции на Даунинг-стрит, подал хозяевам четкий сигнал, убегая от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил народный артист России Дмитрий Куклачев.
«Думаю, раз кот добровольно уходит от конкретного человека — это четкий сигнал, что Ларри чувствует себя в его присутствии небезопасно», — сказал эксперт. Его слова передает aif.ru.
По словам Куклачева, кот Ларри присутствовал при многих политических встречах и мог стать свидетелем напряженных ситуаций. Артист предположил, что негативная реакция животного могла возникнуть после того, как Зеленский его обидел во время одного из ранних визитов.
Ранее в соцсетях уже появлялись кадры, как Ларри убегал при приближении Зеленского во время его визита на Даунинг-стрит в октябре прошлого года. Кот Ларри живет в резиденции британского премьера с 2011 года, был взят из приюта и имеет официальный статус главного мышелова, как и другие коты, которые содержатся при британских правителях с XV века.