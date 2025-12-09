Ричмонд
-4°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Куклачев раскрыл, почему главный мышелов Британии испугался Зеленского

Кот Ларри, главный мышелов резиденции на Даунинг-стрит, подал хозяевам четкий сигнал, убегая от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил народный артист России Дмитрий Куклачев.

Народный артист Дмитрий Куклачев объяснил, почему кот Ларри убежал от Зеленского (архивное фото).

Кот Ларри, главный мышелов резиденции на Даунинг-стрит, подал хозяевам четкий сигнал, убегая от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил народный артист России Дмитрий Куклачев.

«Думаю, раз кот добровольно уходит от конкретного человека — это четкий сигнал, что Ларри чувствует себя в его присутствии небезопасно», — сказал эксперт. Его слова передает aif.ru.

По словам Куклачева, кот Ларри присутствовал при многих политических встречах и мог стать свидетелем напряженных ситуаций. Артист предположил, что негативная реакция животного могла возникнуть после того, как Зеленский его обидел во время одного из ранних визитов.

Ранее в соцсетях уже появлялись кадры, как Ларри убегал при приближении Зеленского во время его визита на Даунинг-стрит в октябре прошлого года. Кот Ларри живет в резиденции британского премьера с 2011 года, был взят из приюта и имеет официальный статус главного мышелова, как и другие коты, которые содержатся при британских правителях с XV века.