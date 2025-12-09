Куклачев раскрыл, почему главный мышелов Британии испугался Зеленского

Ранее в соцсетях уже появлялись кадры, как Ларри убегал при приближении Зеленского во время его визита на Даунинг-стрит в октябре прошлого года. Кот Ларри живет в резиденции британского премьера с 2011 года, был взят из приюта и имеет официальный статус главного мышелова, как и другие коты, которые содержатся при британских правителях с XV века.