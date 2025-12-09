В Китае казнили экс-главу компании China Huarong International Бай Тяньхуэя

Смертный приговор в отношении бывшего генерального директора государственной финансовой компании China Huarong International Бай Тяньхуэя был приведён в исполнение в КНР, сообщило Центральное телевидение Китая.
В мае 2024 года мужчина был приговрён к казни за коррупцию. По информации следственных органов, он получил взятки на общую сумму 1,1 млрд юаней (155,61 миллиона долларов).
Бывший руководитель Бай Тяньхуэя Лай Сяоминь был казнён за аналогичные преступления. Указанное решение суда привели в исполнение в 2021 году.
Напомним, в ноябре 2024 года Народный суд средней ступени китайского города Цзинань приговорил бывшего председателя правления и секретаря партийного комитета одного из крупнейших банков мира Bank of China (Банк Китая) Лю Ляньгэ к смертной казни за получение взяток.
В июле 2025 года в КНР наказание в виде смертной казни с отсрочкой исполнения решения на два года получил бывший высокопоставленный чиновник Ло Юйлинь, которого уличили в коррупционных преступлениях.
В августе суд в КНР приговорил экс-законодателя провинции Хайнань Лю Синтая к казни с конфискацией активов. Его признали виновным в получении взяток в размере 316 миллионов юаней (что эквивалентно 45 миллионам долларов). Суд пришёл к выводу, что действия Лю Синтая нанесли серьёзный вред государственным интересам Китая и благополучию населения страны.