В Челябинской области обнаружили цех по производству алкоголя к Новому году

Под видом известных брендов на новогодних столах южноуральцев могло оказаться 8,6 тысячи уже готовых бутылок с сомнительным содержимым. Кроме того, сотрудники подразделения экономической безопасности изъяли ещё 2,5 тысячи литров этилового спирта, 30 тысяч единиц пустой тары и профессиональное оборудование для изготовления новых партий суррогата.