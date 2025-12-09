Ричмонд
В Челябинской области обнаружили цех по производству алкоголя к Новому году

Около девяти тысяч бутылок самодельной водки могло оказаться на праздничных столах южноуральцев.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В Каслинском районе полицейские ликвидировали крупный подпольный цех по производству самодельного алкоголя. Об этом сообщили в главке МВД по Челябинской области.

Под видом известных брендов на новогодних столах южноуральцев могло оказаться 8,6 тысячи уже готовых бутылок с сомнительным содержимым. Кроме того, сотрудники подразделения экономической безопасности изъяли ещё 2,5 тысячи литров этилового спирта, 30 тысяч единиц пустой тары и профессиональное оборудование для изготовления новых партий суррогата.

По предварительным данным, общая стоимость изъятого имущества и продукции оценивается в семь миллионов рублей.

Изъятые образцы направили в экспертно-криминалистический центр для исследований. Их результаты направят для возбуждения уголовного дела.