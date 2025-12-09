В Перми родные взыскали с больницы 1,4 млн рублей за смерть близкого человека

В судебном иске родственники сообщили, что их близкий человек чувствовал себя удовлетворительно, серьезных жалоб на состояние здоровья у него не было. Также они были обеспокоены фактом, что его лицо в больнице было все в крови. Находясь на стационарном лечении, он получил ушибы различных частей головы.