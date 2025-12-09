В Перми родные взыскали с больницы 1,4 млн рублей за смерть близкого человека

Дзержинский районный суд Перми удовлетворил требования жены и дочери скончавшегося пермяка к ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа». Судебным решением в их пользу с медучреждения взыскали компенсацию морального вреда.
В феврале 2025 года в Юрлинский стационар больницы Коми-Пермяцкого округа госпитализировали жителя Перми с жалобой на учащенное сердцебиение. На следующий день он умер в палате медучреждения. За месяц до смерти мужчина проходил диспансеризацию в поликлинике, никаких опасений за его жизнь не возникло.
В судебном иске родственники сообщили, что их близкий человек чувствовал себя удовлетворительно, серьезных жалоб на состояние здоровья у него не было. Также они были обеспокоены фактом, что его лицо в больнице было все в крови. Находясь на стационарном лечении, он получил ушибы различных частей головы.
Проверка краевого Минздрава и экспертиза качества оказания медицинской помощи установила, что в больнице допустили нарушения при оказании медпомощи, включая оценку своевременности ее оказания, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения, степени достижения запланированного результата.
В суде истцы отметили, что они были очень привязаны друг к другу. Смерть отца и супруга повлекла причинение им глубоких нравственных страданий и душевную боль. После произошедшего они неоднократно обращались за медицинской помощью, консультациями психологов.
Суд усмотрел наличие в смерти жителя Перми косвенной причинно-следственной связи. При верной диагностике заболевания и принятии надлежащих мер по оказанию медицинской помощи, назначении верного лечения, смерть пациента не могла наступить в течение суток со дня госпитализации.
Суд удовлетворил требования родственников скончавшегося мужчины в полном объеме. В пользу его дочери и супруги взыскали компенсации морального вреда по 700 тыс. руб. Решение не вступило в законную силу.