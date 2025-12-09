Названа причина, почему в новосибирском педколледже разгорелся пожар

Педагоги запретили студентам нажимать кнопку пожарной тревоги во время эвакуации (архивное фото).
Причиной пожара в Новосибирском педагогическом колледже могла стать неисправность электропроводки. Об этом сообщили студенты учебного заведения, ставшие очевидцами происшествия.
«Кнопку пожарной тревоги педагоги нажимать запретили, мол, уже вызвали МЧС и всех эвакуируют», — сообщили студенты колледжа. Сообщение передает telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, реакция людей на происходящее была неоднозначной. Некоторые не сразу восприняли угрозу серьезно, в то время как другие пытались оперативно предупредить окружающих об опасности.
Пожар в здании педагогического колледжа в Новосибирске ликвидирован на площади около 700 квадратных метров. В настоящее время сотрудники МЧС проводят проливку конструкций, информирует прокуратура Новосибирской области.
Пожар в здании Новосибирского педагогического колледжа № 1 имени Макаренко начался утром 9 декабря в кабинете на третьем этаже, после чего огонь перекинулся на кровлю. Над трехэтажным корпусом был виден плотный столб дыма, к месту возгорания прибыли несколько расчетов пожарно-спасательных подразделений, о чем сообщило МЧС региона в своем telegram-канале.