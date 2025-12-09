Названа причина, почему в новосибирском педколледже разгорелся пожар

Пожар в здании Новосибирского педагогического колледжа № 1 имени Макаренко начался утром 9 декабря в кабинете на третьем этаже, после чего огонь перекинулся на кровлю. Над трехэтажным корпусом был виден плотный столб дыма, к месту возгорания прибыли несколько расчетов пожарно-спасательных подразделений, о чем сообщило МЧС региона в своем telegram-канале.