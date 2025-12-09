Пожар в педколледже в Новосибирске потушен на площади 700 кв. метров

Масштабный пожар в новосибирском педколледже удалось локализовать и потушить. Площадь возгорания составила 700 кв. метров. О этом сообщили в областной прокуратуре.
«Сейчас пожарные подразделения проводят пролив здания и проверяют конструктивные элементы на наличие скрытых очагов тления», — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось о пожаре в Новосибирском педагогическом колледже № 1 им. А. С. Макаренко на улице Линейной.
Позже в Министерстве по чрезвычайным ситуациям добавили, что в ходе тушения возгорания из педагогического колледжа в Новосибирске было эвакуировано 670 человек. Никто из них не пострадал.
Вместе с тем, очевидцы в социальных сетях сообщают подробности происшествия и публикуют фотографии с места ЧП. А специалисты заявили, что предварительной причиной возгорания стала загоревшаяся проводка.