Породистый пес напал на хабаровчанку с собакой во время прогулки

Он задрал собаку насмерть, покусал владелицу питомца, а позже напал еще на одну женщину.
Сообщается, что в момент нападения пес был без хозяев. Хабаровчане предположили, что он мог сбежать из частного сектора.
«По адресу Руднева, 97 моя супруга, гуляя с нашей собакой, подверглась нападению пса, предположительно, породы стаффордширский терьер. В результате собака погибла, а супруга получила укусы. Также пес напал еще на одну женщину с собачкой, их получилось отбить. Непонятно, что это за пес и откуда он. Хозяев рядом не было, возможно, он сбежал из частного сектора. Это ведь опасно, в следующий раз на месте моей собаки, не дай бог, конечно, может оказаться ребенок», — прокомментировал супруг пострадавшей хабаровчанин Денис.
Теперь пострадавшие опасаются нового появления агрессивной собаки. Их беспокоит то, что в следующий раз жертвой животного может стать ребенок.