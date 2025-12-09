Породистый пес напал на хабаровчанку с собакой во время прогулки

«По адресу Руднева, 97 моя супруга, гуляя с нашей собакой, подверглась нападению пса, предположительно, породы стаффордширский терьер. В результате собака погибла, а супруга получила укусы. Также пес напал еще на одну женщину с собачкой, их получилось отбить. Непонятно, что это за пес и откуда он. Хозяев рядом не было, возможно, он сбежал из частного сектора. Это ведь опасно, в следующий раз на месте моей собаки, не дай бог, конечно, может оказаться ребенок», — прокомментировал супруг пострадавшей хабаровчанин Денис.