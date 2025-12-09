В Кургане водитель сбил мужчину у пешеходного перехода. Фото

Ранее в Кургане уже происходили похожие ДТП: на улице Дзержинского водитель Opel сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте, пострадавший был госпитализирован и привлечен к административной ответственности. Госавтоинспекция тогда напоминала, что с началом осенне-зимнего периода из ‑за гололеда тормозной путь увеличивается, а с начала года в городе зафиксировано 16 наездов на пешеходов на «зебрах», один человек погиб и 15 получили травмы.