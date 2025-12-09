Ричмонд
Обломки БПЛА упали на жилой дом в Чебоксарах

Обломки украинского беспилотника упали на жилой дом в Чебоксарах. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

Обломки украинского беспилотника упали на жилой дом в Чебоксарах. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

Он отметил, что в результате инцидента есть несколько пострадавших, а жилой дом получил повреждения.

Экстренные службы города оперативной устраняют последствия атаки.

— Вся необходимая помощь жителям оказывается, все поврежденные жилые помещения будут восстановлены. Прошу всех сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и доверять только проверенной информации, — написал Николаев в своем Telegram-канале.

Ранее появилась информация о взрывах над Волгоградом. Позже губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил инцидент, сообщив, что системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили дроны. Однако, по его словам, обломки сбитого беспилотника (БПЛА) упали на улице Лодыгина в Тракторозаводском районе, повредив трехэтажный жилой дом в районе домов 12 и 13.

