Ричмонд
-4°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Котельников снял пугающее видео с соседкой, которую убил спустя 10 лет

Стало известно, что 32-летний житель Котельников Евгений, убивший молотком соседку и ее шестилетнего сына, издевался над ними на протяжении года. Журналисты опубликовали пугающее видео, снятое Евгением около 10 лет назад.

Стало известно, что 32-летний житель Котельников Евгений, убивший молотком соседку и ее шестилетнего сына, издевался над ними на протяжении года. Журналисты опубликовали пугающее видео, снятое Евгением около 10 лет назад.

Мужчина не состоял на учете у психиатра, а в 2015 году он снял жестокий контент. На опубликованных кадрах Евгений врывается с ножом в квартиру соседки, поздравляет ее с днем рождения, а затем приставляет к ее горлу нож и говорит, что убьет ее, передает Telegram-канал «112».

8 декабря житель Котельников забил соседку и ее сына молотком из-за шума. Женщина жила в квартире сверху и ее сын часто бегал по квартире, кричал и громко топал. Это сильно злило соседа, он даже угрожал семье убийством. Подозреваемого задержали, он признал вину. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этой трагедии и узнала, могут ли убийцу приговорить к пожизненному сроку.