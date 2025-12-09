Экс-депутату Госдумы Пономареву* увеличили срок за призывы к терроризму

В суде пояснили, что по совокупности эпизодов ему также запретили заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете на срок три года. Ранее ему уже был вынесен приговор, и с учетом этого общий срок наказания составил 12 лет колонии общего режима с дополнительным запретом на администрирование ресурсов.