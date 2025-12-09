Экс-депутату Госдумы Пономареву* увеличили срок за призывы к терроризму

2-й Восточный окружной военный суд заочно приговорил бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева* к шести годам и одному месяцу лишения свободы. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили в пресс-службе суда.
Там уточнили, что наказание связано с призывами и оправданием терроризма, а также с уклонением от обязанностей иноагента.
В суде пояснили, что по совокупности эпизодов ему также запретили заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете на срок три года. Ранее ему уже был вынесен приговор, и с учетом этого общий срок наказания составил 12 лет колонии общего режима с дополнительным запретом на администрирование ресурсов.
Судом было установлено, что в марте 2023 года, находясь за пределами России, Пономарев* разместил в Telegram и на платформе YouTube видеозапись, в которой, по версии следствия, одобрял действия организации «Русский добровольческий корпус»** и призывал к вступлению в нее. Позднее эта организация и ее действия были признаны террористическими.
Также сообщается, что в ноябре 2023 года 2-й Западный окружной военный суд признал указанные действия террористическими. В суде подчеркнули, что все решения приняты в рамках действующего законодательства, передает Telegram-канал.
Ранее Верховный суд РФ признал террористической польскую организацию «Съезд народных депутатов»*** (Kongres Deputowanych Ludowych) по требованию Генпрокуратуры. Главой организации является экс-депутат Госдумы Илья Пономарев*.
*Внесен в реестр иностранных агентов по решению Министерства юстиции РФ.
**Запрещенная в России террористическая организация.
***Признана нежелательной организацией на территории РФ. Также признана террористической.