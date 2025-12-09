Ричмонд
В новосибирском педколледже потушили пожар на площади в 700 кв. метров

Пожарные проводят проливку трехэтажного здания педколледжа Новосибирска после пожара.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске локализовали и потушили пожар в педагогическом колледже на площади в 700 квадратных метров. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщает прокуратура Новосибирской области.

Сейчас пожарные проводят проливку здания.

По информации МЧС РФ, пожар в педагогическом колледже в Новосибирске вспыхнул во вторник в кабинете на третьем этаже. Из здания эвакуировали 670 человек. Вскоре огонь перекинулся на крышу трехэтажного здания колледжа.

На месте развернут штаб пожаротушения.

Ранее стало известно о пожаре в пятиэтажном доме в краснодарском Армавире. Пострадали четыре человека, включая троих детей.