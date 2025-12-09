Число погибших жителей Камбоджи при обстрелах Таиланда выросло до семи

Количество погибших мирных жителей Камбоджи в результате обстрелов со стороны Таиланда увеличилось до семи.
Как сообщило министерство национальной обороны Камбоджи, по состоянию на 6:00 (4:00 мск) при обстрелах таиландскими военными объектов гражданского населения с 8 по 9 декабря погибли семь мирных жителей Камбоджи и еще 20 получили ранения. Ранее сообщалось о двоих погибших.
Напомним, в прошедшие выходные началась эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи. Накануне стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия. Таиланд провел атаку по военным объектам.
Камбоджа также обвинила армию Таиланда в использовании отравляющих веществ.