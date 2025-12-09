В Хабаровском крае пожарные спасли 58 взрослых и 12 детей из задымленного дома

За прошедшие сутки в Хабаровском крае не произошло крупных чрезвычайных ситуаций, однако подразделения пожарной охраны семь раз выезжали на пожары, четыре из которых случились в жилом секторе. Одна из самых сложных операций прошла в Хабаровске, где из-за задымления пришлось эвакуировать десятки жильцов многоэтажки, включая детей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В краевой столице на улице Автобусная произошло возгорание строительного мусора в подъезде жилого дома. Пожар сопровождался сильным задымлением, из-за чего многие жильцы, особенно на верхних этажах, не могли самостоятельно покинуть свои квартиры. Пожарные и спасатели оперативно применили индивидуальные спасательные устройства и в условиях нулевой видимости вывели из опасной зоны 35 человек, среди которых было 12 детей. Еще 15 жителям они помогли спуститься по лестничным маршам. На полную ликвидацию возгорания площадью 30 квадратных метров ушло около полутора часов.
Также в Хабаровске на улице Огородной полностью сгорела крыша и частично кухня в частном деревянном доме. Пожарные около двух часов боролись с огнем на площади в 90 квадратов. В Комсомольске-на-Амуре во дворе на Магистральном шоссе сгорела передняя часть легкового автомобиля, на тушение которого потребовалось 30 минут. Во всех случаях причины возгораний будут устанавливать дознаватели МЧС и специалисты государственного пожарного надзора.