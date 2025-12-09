В Хабаровском крае пожарные спасли 58 взрослых и 12 детей из задымленного дома

В краевой столице на улице Автобусная произошло возгорание строительного мусора в подъезде жилого дома. Пожар сопровождался сильным задымлением, из-за чего многие жильцы, особенно на верхних этажах, не могли самостоятельно покинуть свои квартиры. Пожарные и спасатели оперативно применили индивидуальные спасательные устройства и в условиях нулевой видимости вывели из опасной зоны 35 человек, среди которых было 12 детей. Еще 15 жителям они помогли спуститься по лестничным маршам. На полную ликвидацию возгорания площадью 30 квадратных метров ушло около полутора часов.