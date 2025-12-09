Ричмонд
-4°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Чувашии сообщил о пострадавших в ходе удара ВСУ по Чебоксарам

Атака украинских беспилотников на Чебоксары подтверждена главой Чувашской республики Олегом Николаевым, при этом стало известно о пострадавших в результате падения обломков сбитых аппаратов.

Источник: Life.ru

В результате удара беспилотников по городу сработали системы противовоздушной обороны. Сообщалось, что обломки сбитых БПЛА повредили жилой многоквартирный дом.

«К сожалению, есть пострадавшие, повреждения жилых домов. На данный момент все экстренные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия и обеспечивают безопасность», — написал он в телеграм-канале.

Напомним, первые взрывы в Чебоксарах прозвучали в районе 7 часов утра. Впоследствии жители города слышали ещё несколько хлопков. В настоящий момент власти частично перекрыли проспект Ивана Яковлева и улицу Хевешскую.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше