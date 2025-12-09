Ричмонд
-4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшего замглавы самарского ГУ МЧС заподозрили в злоупотреблении полномочиями и подлоге

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя ГУ МЧС РФ по Самарской области Владислава Садовского. Ему инкриминируется более 30 эпизодов злоупотребления должностными полномочиями и служебного подлога (ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Источник: Коммерсантъ

В 2025 году Владислав Садовский уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Следствие установило, что с 2022 по 2023 год он незаконно согласовал специализированным юридическим фирмам документацию по пожарной безопасности строящихся объектов недвижимости. Чтобы ускорить процедуру выдачи разрешительной документации, фигурант дела вносил фиктивные сведения о коллегиальном принятии решений. По информации следователей, в связи с подобными преступлениями в региональном ГУ МЧС будут возбуждены еще несколько десятков дел.