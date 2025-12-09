Бывшего замглавы самарского ГУ МЧС заподозрили в злоупотреблении полномочиями и подлоге

В 2025 году Владислав Садовский уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Следствие установило, что с 2022 по 2023 год он незаконно согласовал специализированным юридическим фирмам документацию по пожарной безопасности строящихся объектов недвижимости. Чтобы ускорить процедуру выдачи разрешительной документации, фигурант дела вносил фиктивные сведения о коллегиальном принятии решений. По информации следователей, в связи с подобными преступлениями в региональном ГУ МЧС будут возбуждены еще несколько десятков дел.