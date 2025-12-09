Ричмонд
-4°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке БПЛА на Чебоксары пострадали четыре человека, в том числе ребенок

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Чебоксары. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Чебоксары. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.

— По предварительным данным в результате происшествия пострадали четыре жителя, среди них один ребенок. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал он в своем Telegram-канале.

Степанов добавил, что экстренные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия и обеспечивают безопасность местных жителей.

Кроме того, жилой дом получил повреждения в результате падения обломков беспилотника в Чебоксарах, заявил глава Чувашии Олег Николаев.

Всего за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 121 вражеский беспилотник над российскими регионами.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше