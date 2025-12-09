При атаке БПЛА на Чебоксары пострадали четыре человека, в том числе ребенок

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Чебоксары. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.
— По предварительным данным в результате происшествия пострадали четыре жителя, среди них один ребенок. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал он в своем Telegram-канале.
Степанов добавил, что экстренные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия и обеспечивают безопасность местных жителей.
Кроме того, жилой дом получил повреждения в результате падения обломков беспилотника в Чебоксарах, заявил глава Чувашии Олег Николаев.
Всего за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 121 вражеский беспилотник над российскими регионами.