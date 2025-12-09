Ричмонд
-4°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чувашии при атаке БПЛА пострадали четыре человека, в том числе ребенок

В ходе атаки беспилотного летательного аппарата на Чебоксары ранены четверо человек, в том числе ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Чувашской Республики Владимир Степанов.

Четыре человека пострадали во время атаки БПЛА.

В ходе атаки беспилотного летательного аппарата на Чебоксары ранены четверо человек, в том числе ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Чувашской Республики Владимир Степанов.

«По предварительным данным в результате происшествия пострадали четыре жителя, среди них один ребенок.», — отметил Степанов в своем telegram-канале. Ход оказания медицинской помощи и работа пункта временного размещения находятся под личным контролем Главы Чувашской Республики Олега Николаева. В настоящее время экстренные службы переведены на усиленный режим: они оперативно ликвидируют последствия происшествия и обеспечивают безопасность жителей.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше