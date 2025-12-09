В Чувашии при атаке БПЛА пострадали четыре человека, в том числе ребенок

Четыре человека пострадали во время атаки БПЛА.
В ходе атаки беспилотного летательного аппарата на Чебоксары ранены четверо человек, в том числе ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Чувашской Республики Владимир Степанов.
«По предварительным данным в результате происшествия пострадали четыре жителя, среди них один ребенок.», — отметил Степанов в своем telegram-канале. Ход оказания медицинской помощи и работа пункта временного размещения находятся под личным контролем Главы Чувашской Республики Олега Николаева. В настоящее время экстренные службы переведены на усиленный режим: они оперативно ликвидируют последствия происшествия и обеспечивают безопасность жителей.