В числе четырёх пострадавших при ударе ВСУ по Чебоксарам есть ребёнок

Вице-премьер Чувашии Владимир Степанов проинформировал общественность о последствиях недавнего инцидента с беспилотными летательными аппаратами, зафиксированного в Чебоксарах.

Согласно заявлению Степанова, предварительные сведения указывают на то, что в результате инцидента травмы получили четыре человека. Он уточнил, что среди пострадавших есть один ребёнок. Вице-премьер заверил, что в данный момент всем травмированным оказывается весь спектр необходимой квалифицированной медицинской помощи.

Напомним, первые взрывы в Чебоксарах прозвучали в районе 7 часов утра. Впоследствии жители города слышали ещё несколько хлопков. БПЛА повредили многоэтажку. В настоящий момент власти частично перекрыли проспект Ивана Яковлева и улицу Хевешскую.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

