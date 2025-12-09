Ричмонд
«Сутки прошли без тебя, а впереди целая жизнь»: в Башкирии после удаления зуба умер известный рок-гитарист

В Башкирии из-за загноившегося зуба умер рок-музыкант.

Источник: Комсомольская правда

В Калтасинском районе Башкирский в возрасте 53 лет умер музыкант Артур Аюпов, известный под именем Арчи. Как сообщает Mash Batash, он скончался после осложнений, возникших из-за удаления зуба.

Его супруга Яна рассказала, что муж долго терпел зубную боль и обратился к стоматологу, только когда начался сильный отек. Пациента направили в Калтасинскую центральную районную больницу, где гнойное воспаление уже распространилось на шею, однако в больнице не оказалось анестезиолога, поэтому разрез на щеке пришлось делать без обезболивания. Когда состояние Артура не улучшилось, местные врачи попытались получить помощь у челюстно-лицевых хирургов из 21-й больницы Уфы, но те отказались принимать пациента, ограничившись рекомендацией использовать гемостатические губки.

В это время отек достиг легких. В Минздраве заявили, что наблюдалась некоторая положительная динамика на фоне лечения, а уфимские специалисты консультировали врачей онлайн. Также в ведомстве утверждают, что хирурги из Республиканской клинической больницы имени Куватова и 21-й больницы срочно вылетели в Калтасы санитарной авиацией и провели операцию. Однако вдова музыканта опровергает факт прилета санавиации.

Четвертого декабря Артур Аюпов умер. На его похороны пришли родные, друзья, ученики и коллеги-музыканты: проститься с музыкантом захотели сотни людей. Гитариста провожали в последний путь под аплодисменты и звуки его собственной музыки.

Его супруга в социальных сетях с горечью написала:

— Вот и прошли ровно сутки без тебя… А впереди целая жизнь…

