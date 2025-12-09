«Сутки прошли без тебя, а впереди целая жизнь»: в Башкирии после удаления зуба умер известный рок-гитарист

Его супруга Яна рассказала, что муж долго терпел зубную боль и обратился к стоматологу, только когда начался сильный отек. Пациента направили в Калтасинскую центральную районную больницу, где гнойное воспаление уже распространилось на шею, однако в больнице не оказалось анестезиолога, поэтому разрез на щеке пришлось делать без обезболивания. Когда состояние Артура не улучшилось, местные врачи попытались получить помощь у челюстно-лицевых хирургов из 21-й больницы Уфы, но те отказались принимать пациента, ограничившись рекомендацией использовать гемостатические губки.