Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за прорыва теплопровода в Белорецке без отопления остались дома, школы, ДК

Из-за порыва теплотрассы в Белорецке отключили отопление в школах и домах.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецке произошел порыв на магистральном теплопроводе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Известно, что в результате отключения тепла остались несколько социально значимых объектов, включая детские сады, школы и местный Дворец культуры. Также без отопления находятся 74 многоквартирных жилых дома.

— Для ликвидации последствий аварии задействованы все необходимые силы и ресурсы. Представители управляющих компаний вместе с коммунальщиками обходят пострадавшие объекты. Одновременно решается вопрос о подключении резервных источников теплоснабжения. На случай необходимости подготовлены пункты, где жители смогут временно разместиться, — пояснили в министерстве.

По предварительным оценкам, подачу тепла планируется восстановить к 18:00 сегодняшнего дня, 9 декабря.

— Ситуация остается на постоянном контроле у ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, — заключили в ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.