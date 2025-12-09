Из-за прорыва теплопровода в Белорецке без отопления остались дома, школы, ДК

В Белорецке произошел порыв на магистральном теплопроводе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.
Известно, что в результате отключения тепла остались несколько социально значимых объектов, включая детские сады, школы и местный Дворец культуры. Также без отопления находятся 74 многоквартирных жилых дома.
— Для ликвидации последствий аварии задействованы все необходимые силы и ресурсы. Представители управляющих компаний вместе с коммунальщиками обходят пострадавшие объекты. Одновременно решается вопрос о подключении резервных источников теплоснабжения. На случай необходимости подготовлены пункты, где жители смогут временно разместиться, — пояснили в министерстве.
По предварительным оценкам, подачу тепла планируется восстановить к 18:00 сегодняшнего дня, 9 декабря.
— Ситуация остается на постоянном контроле у ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, — заключили в ведомстве.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.