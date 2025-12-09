Ричмонд
В Новосибирске спасатели продолжают тушение пожара в педколледже

Тушение здания Новосибирского педагогического колледжа осложняется конструктивными особенностями.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирском педагогическом колледже продолжается тушение пожара, локализации возгорания пока не достигнуто.

«Тушение осложняется конструктивными особенностями здания 1937 года постройки, перекрытия деревянные, пустотные. Группировка сил и средств увеличена. Работы по тушению продолжают 85 человек и 24 единицы техники», — сообщили в ГУ МЧС.

Тушение снаружи продолжается с использованием высотной техники, а в здании работают шесть звеньев газодымозащитной службы.

Во вторник в Новосибирском педагогическом колледже произошел пожар, в результате которого были эвакуированы 670 человек. По информации МЧС РФ, возгорание началось в кабинете на третьем этаже и распространилось на крышу трехэтажного здания.

Прокуратура региона заявила, что пожар был локализован и потушен на площади 700 квадратных метров, однако продолжается работа по проливке и выявлению скрытых очагов горения.