Стало известно, какими беспилотниками ВСУ атаковали Чебоксары

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Чебоксары. Вице-премьер Чувашии Владимир Степанов отметил, что экстренные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия и обеспечивают безопасность местных жителей.