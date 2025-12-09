Стало известно, какими беспилотниками ВСУ атаковали Чебоксары

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Чебоксарам беспилотниками типа «Лютый». Об этом во вторник, 9 декабря, сообщает Shot.
Один из дронов, по предварительным данным, целенаправленно летел в жилой дом.
Отмечается, что в многоэтажке выбило окна, разрушены балконы. Также пострадали припаркованные рядом автомобили, передает Telegram-канал.
Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Чебоксары. Вице-премьер Чувашии Владимир Степанов отметил, что экстренные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия и обеспечивают безопасность местных жителей.
За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 121 вражеский беспилотник над российскими регионами.