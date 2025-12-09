Появились кадры тушения пожара в Новосибирском педколледже

Появились кадры с места тушения пожара в Новосибирском педагогическом колледже № 1 им. А. С. Макаренко.
Ролик опубликовало региональное ГУ МЧС РФ в своем Telegram-канале. На видео запечатлена работа пожарных, с верхних этажей здания идет густой серый дым.
Ранее сообщалось, что пожар в колледже начался во вторник в кабинете на третьем этаже, а затем огонь перекинулся на кровлю. Из здания были эвакуированы 670 человек.
Позднее появилась информация о том, что площадь пожара составила 700 кв. метров.