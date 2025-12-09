В Ташкентской области женщина использовала свою 13-летнюю племянницу для доставки психотропов

Все началось с того, что в ходе оперативного мероприятия в Ташкентском районе была задержана 40-летняя женщина. Она передала сильнодействующее лекарство покупателю через свою 13-летнюю племянницу. При обыске в её доме сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли 162 единицы сильнодействующих препаратов на 20 миллионов сумов.