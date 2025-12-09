В Ташкентской области женщина использовала свою 13-летнюю племянницу для доставки психотропов

Все началось с того, что в ходе оперативного мероприятия в Ташкентском районе была задержана 40-летняя женщина. Она передала сильнодействующее лекарство покупателю через свою 13-летнюю племянницу. При обыске в её доме сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли 162 единицы сильнодействующих препаратов на 20 миллионов сумов.
Операция продолжилась в Ташкенте, где были задержаны двое человек, снабжавших женщину запрещёнными препаратами. Их задержали с поличным во время попытки продать 278 единиц аналогичных лекарств за 23 миллиона сумов. В их автомобиле и доме дополнительно нашли и задокументировали ещё 67 сильнодействующих препаратов.
Чтобы полностью пресечь цепочку, оперативные мероприятия были продолжены в Ферганской области. Здесь задержали 39-летнюю жительницу Дангаринского района и двух мужчин из Коканда в возрасте 35 и 39 лет. Они пытались продать 738 единиц сильнодействующих препаратов за 44 миллиона сумов.
В результате этой масштабной операции правоохранительным органам удалось изъять в общей сложности 1 343 единицы сильнодействующих препаратов на 150 миллионов сумов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 4 статьи 251−1 Уголовного кодекса (незаконный оборот сильнодействующих веществ). В отношении шести подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.