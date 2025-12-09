Ричмонд
В Чебоксарах из-за прилета беспилотника пострадали четыре человека

В правительстве Чувашии рассказали о последствиях украинской беспилотной атаки.

Четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали в Чебоксарах в результате украинской беспилотной атаки. Об этом сообщил вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов, уточнив, что информация предварительная.

«В результате прилета БПЛА есть пострадавшие. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — подчеркнул он в своем сообщении в Telegram.

Госдеятель добавил, что в городе зафиксировали повреждения жилых домов и развернули пункт временного размещения на базе одного из общеобразовательных учреждений.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев проинформировал, что в республике из-за утренней атаки украинских беспилотников пострадали люди и оказались повреждены дома. Он не назвал количества пострадавших, но отметил, что жителям оказывается вся необходимая помощь. Также чиновник заявил о работе экстренных служб в усиленном режиме.

