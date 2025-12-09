Бывшего главу Иваново задержали по делу о превышении полномочий

В прокуратуре Ивановской области сообщили о задержании бывшего главы города Иваново Александра Шаботинского.
По версии следствия, он создавал коммерческим организациям условия для заключения договоров на капитальный ремонт многоквартирных домов и обеспечивал беспрепятственную приемку работ. Всего, как уточнили в надзорном ведомстве, заключено более 30 контрактов на сумму свыше 500 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Шаботинский добровольно покинул пост главы города Иваново, а его отставку единогласно поддержали депутаты городской думы. Тогда в пресс-службе думы поясняли, что он подал заявление о досрочном прекращении полномочий, и документ оперативно утвердили на пленарном заседании. Шаботинский возглавил город в июле 2024 года.