Бывшего главу Иваново задержали по делу о превышении полномочий

Ранее сообщалось, что Шаботинский добровольно покинул пост главы города Иваново, а его отставку единогласно поддержали депутаты городской думы. Тогда в пресс-службе думы поясняли, что он подал заявление о досрочном прекращении полномочий, и документ оперативно утвердили на пленарном заседании. Шаботинский возглавил город в июле 2024 года.