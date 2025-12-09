Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшего главу Иваново задержали по делу о превышении полномочий

По данным следствия, бывший глава Иваново Александр Шаботинский покровительствовал коммерческим компаниям при заключении крупных контрактов на капремонт и теперь проходит фигурантом уголовного дела.

Источник: Аргументы и факты

В прокуратуре Ивановской области сообщили о задержании бывшего главы города Иваново Александра Шаботинского.

По версии следствия, он создавал коммерческим организациям условия для заключения договоров на капитальный ремонт многоквартирных домов и обеспечивал беспрепятственную приемку работ. Всего, как уточнили в надзорном ведомстве, заключено более 30 контрактов на сумму свыше 500 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Шаботинский добровольно покинул пост главы города Иваново, а его отставку единогласно поддержали депутаты городской думы. Тогда в пресс-службе думы поясняли, что он подал заявление о досрочном прекращении полномочий, и документ оперативно утвердили на пленарном заседании. Шаботинский возглавил город в июле 2024 года.