В Токио в заведении для взрослых обнаружили расчлененного младенца

В морозильной камере развлекательного заведения для взрослых, расположенного в районе Сумида в Токио, обнаружили расчлененное тело младенца. Об этом сообщает издание Japan Times со ссылкой на полицию.
Голову и конечности ребенка нашел работник, который чистил холодильник. Голова младенца была завернута в пакет, а руки и ноги находились в контейнерах для еды. Туловище найти не удалось.
Полицейские установили, что расчлененному младенцу было около двух месяцев. Пол ребенка пока определить не смогли.
Местный житель рассказал газете, что здание, где обнаружили расчлененного ребенка, используют как место ожидания для секс-работниц. Район Сумида пользуется дурной славой.
Ранее стало известно, что в Германии женщину нашли в лесу без головы, а ее ребенка — в монастыре.