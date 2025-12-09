Ричмонд
-4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону водитель «Газели» погиб в лобовом столкновении с BMW

В Ростове-на-Дону накануне днем, 8 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель.

Источник: Госавтоинспекция по Ростовской области

Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Происшествие случилось на улице Красноармейской, 122/57. Предварительно, 54-летний водитель «Газели» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с BMW 530i под управлением 29-летнего мужчины.

В результате происшествия водитель «Газели» скончался на месте.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше