В Ростове-на-Дону водитель «Газели» погиб в лобовом столкновении с BMW

Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.
Происшествие случилось на улице Красноармейской, 122/57. Предварительно, 54-летний водитель «Газели» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с BMW 530i под управлением 29-летнего мужчины.
В результате происшествия водитель «Газели» скончался на месте.
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше