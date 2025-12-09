Ричмонд
В Башкирии 70-летний пенсионер получил ожоги при пожаре в сарае

Пенсионер пострадал при пожаре в сарае в Салавате.

Источник: Комсомольская правда

В Салавате произошел пожар, в котором пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, огонь вспыхнул в хозяйственной постройке, расположенной на улице Ленинградской.

Известно, что в результате происшествия пострадал 70-летний местный житель. Он получил ожог второй степени. Медики оказали ему необходимую помощь на месте и мужчина отказался от предложенной госпитализации.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства, которые привели к пожару.

