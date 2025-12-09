Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ямальской тундре мужчина украл у вахтовиков снегоход, угрожая убийством

Ямалец угрожал вахтовикам убийством, чтобы те передали ему ключи снегохода, который он впоследствии угнал. Событие произошло в январе 2024 года на территории вагон-городка в тундре в Надымском районе ЯНАО. В январе следующего года мужчина вновь пошел на преступление в надымской тундре — находясь на заправке он выхватил мобильный телефон из рук потерпевшего и скрылся. Об этом сообщили в прокуратуре округа.

Ямальца осудили за кражу снегохода в тундре.

Ямалец угрожал вахтовикам убийством, чтобы те передали ему ключи снегохода, который он впоследствии угнал. Событие произошло в январе 2024 года на территории вагон-городка в тундре в Надымском районе ЯНАО. В январе следующего года мужчина вновь пошел на преступление в надымской тундре — находясь на заправке он выхватил мобильный телефон из рук потерпевшего и скрылся. Об этом сообщили в прокуратуре округа.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному итоговое наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сообщил telegram-канал прокуратуры ЯНАО.

Ранее в Надыме уже выносился схожий по строгости приговор. Житель города получил шесть лет колонии строгого режима за покушение на убийство знакомого, которого в июле 2025 года несколько раз ударил ножом во время распития алкоголя.