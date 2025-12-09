В ямальской тундре мужчина украл у вахтовиков снегоход, угрожая убийством

Ямалец угрожал вахтовикам убийством, чтобы те передали ему ключи снегохода, который он впоследствии угнал. Событие произошло в январе 2024 года на территории вагон-городка в тундре в Надымском районе ЯНАО. В январе следующего года мужчина вновь пошел на преступление в надымской тундре — находясь на заправке он выхватил мобильный телефон из рук потерпевшего и скрылся. Об этом сообщили в прокуратуре округа.