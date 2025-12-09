Пророссийское подполье сообщило о прибытии 20 французских наемников в Херсон.
Группа иностранных наемников из Франции планирует прибыть в Херсон для оказания помощи ВСУ в разведывательной деятельности. Об этом сообщил источник в пророссийском подполье.
«Есть информация, что французы хотят заехать в Херсон с целью помощи ВСУ в разведке. По составу неизвестно, но группа вроде как небольшая — человек 20», — отметил собеседник. Его слова передает ТАСС.
Источник также привел пример, связанный с деятельностью другого иностранного наемника. По его словам, канадский наемник, купивший дом в Николаеве, был ранен после того, как местные жители передали координаты его расположения.