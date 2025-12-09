Ричмонд
Герасимов сделал важное заявление об освобождении Донбасса

Освобождение Красноармейска в Донецкой народной республике стало важнейшим этапом в установлении контроля над всей территорией региона. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач объединенной группировкой войск «Центр».

Герасимов рассказал о важности Красноармейска.

«Взятие Красноармейска явилось важнейшим этапом в освобождении всего Донбасса. В ходе освобождения города соединения и воинские части проявили инициативу, действовали грамотно, выбирали такие способы действия, которые неизвестны противнику и оказались для него неожиданными. А личный состав действовал мужественно и отважно», — сказал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Ранее в связи с освобождением Красноармейска министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, особо отметив 27‑ю гвардейскую мотострелковую дивизию, 30‑ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду и 439‑й мотострелковый полк, штурмовые подразделения которых действовали на Красноармейском направлении. Первые группы штурмовиков заходили в город ночью, используя маскировку, что позволило им обойти позиции украинских военных.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
