Беспилотники ВСУ атаковали Чебоксары, есть пострадавшие

Беспилотники вооруженных сил Украины предприняли попытку атаки на Чебоксары в Чувашии. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Олег Николаев.
В ходе атаки, отметил Николаев, сработали системы ПВО. Обломки сбитых беспилотников противника повредили жилой дом, пострадали четыре человека. Экстренные службы оперативно устраняют последствия ЧП.
Позже вице-премьер Чувашии Владимир Степанов в Telegram-канал уточнил, что среди четырех пострадавших есть один ребенок.
«В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавил чиновник.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские системы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над несколькими регионами России.