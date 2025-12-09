Ричмонд
Беспилотники ВСУ атаковали Чебоксары, есть пострадавшие

Четые человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Чувашии.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотники вооруженных сил Украины предприняли попытку атаки на Чебоксары в Чувашии. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Олег Николаев.

В ходе атаки, отметил Николаев, сработали системы ПВО. Обломки сбитых беспилотников противника повредили жилой дом, пострадали четыре человека. Экстренные службы оперативно устраняют последствия ЧП.

Позже вице-премьер Чувашии Владимир Степанов в Telegram-канал уточнил, что среди четырех пострадавших есть один ребенок.

«В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавил чиновник.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские системы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над несколькими регионами России.