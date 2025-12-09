Четыре человека погибли в страшном ДТП в Алматинской области

«По предварительным данным, водитель автомобиля Audi A6, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan Cefiro. В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров скончались на месте от полученных травм. Еще трое пассажиров с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу», — рассказали в пресс-службе ведомства.