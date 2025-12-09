Ричмонд
Четыре человека погибли в страшном ДТП в Алматинской области

Страшная авария произошла в Алматинской области, в результате которой погибли четыре человека, еще трое были доставлены в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

Видео с места страшной аварии появилось в соцсетях. На нем видны искореженные машины, лежащие на земле люди, а также раненые в крови. Указывается, что ДТП произошло в районе Чунджи.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в ДП Алматинской области, сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 5 декабря на 80-м километре автодороги Алматы — Кокпек — Коктал — Чунджа.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Audi A6, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan Cefiro. В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров скончались на месте от полученных травм. Еще трое пассажиров с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования взят на контроль руководством департамента полиции.