Жительницу Волгограда задержали в Усолье по подозрению в интернет-мошенничестве

Полицейские Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» задержали 39-летнюю жительницу Волгограда, подозреваемую в серии обманов покупателей на популярной интернет-платформе. Женщина в течение года принимала предоплату за вязаные вещи, которые не поставляла.
Поводом для расследования стало заявление местной жительницы, которая в сентябре сообщила, что перевела продавцу 3800 рублей за шапку и шарф, но товар так и не получила, а контакты мошенницы перестали отвечать.
В ходе оперативной работы сотрудники установили, что деньги потерпевшей поступили на банковскую карту, оформленную на несовершеннолетнего ребёнка, и были привязаны к номеру телефона его матери в Волгограде. Во время служебной командировки усольские стражи порядка задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая за мошенничество женщина.
На допросе задержанная призналась, что действительно несколько лет продавала через интернет вязаные изделия собственного производства, но в 2024 году перестала отправлять заказы, продолжая принимать платежи. Анализ её счетов выявил 12 переводов от покупателей из разных регионов страны на суммы от 800 до 8000 рублей.
По данным следствия, установлено шесть потерпевших, общий ущерб которым превышает 2500 рублей. Возбуждено пять уголовных дел по статьям о мошенничестве. Полиция проводит работу по выявлению других возможных жертв и эпизодов противоправной деятельности.