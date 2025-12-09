Жительницу Волгограда задержали в Усолье по подозрению в интернет-мошенничестве

На допросе задержанная призналась, что действительно несколько лет продавала через интернет вязаные изделия собственного производства, но в 2024 году перестала отправлять заказы, продолжая принимать платежи. Анализ её счетов выявил 12 переводов от покупателей из разных регионов страны на суммы от 800 до 8000 рублей.