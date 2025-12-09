На трассе под Воронежем ВАЗ-2111 врезался в грузовик

Смертельное ДТП произошло днем 8 декабря в Борисоглебском районе Воронежской области, автоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии.
Около 16.38 на 455-м километре автодороги «Курск-Саратов», по предварительным данным дорожной полиции, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-2111 нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и врезался в грузовик «Ивеко».
Водителя легковушки доставили в больницу, но он скончался от полученных травм.
В Воронежской области за 8 декабря сотрудники ГАИ зарегистрировали 109 ДТП, в них пострадали пять человек и двое погибли.