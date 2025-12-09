Директор гостиницы в Новом Уренгое задолжал сотруднику сотни тысяч рублей

В Новом Уренгое (ЯНАО) привлекут к ответственности руководство гостиницы, задолжавшей сотруднику несколько сотен тысяч рублей. По данным прокуратуры округа, зарплату не платили более трех месяцев, а общая сумма долга превысила 290 тысяч.