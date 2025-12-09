Ричмонд
Девять пострадавших, включая ребенка: что известно об ударе дронов ВСУ по Чебоксарам

Ночью 9 декабря Украина с помощью беспилотников нанесла удар по Чебоксарам Чувашской Республики. В результате действий ВСУ пострадали мирные жители, также повреждения получили несколько домов. Об этом сообщили власти региона. Что известно к этому часу об ударе беспилотников в Чувашии — в материале URA.RU.

ВСУ атаковали Чебоксары.

Пострадавшие и повреждения.

В результате удара дронов ВСУ по Чебоксарам пострадали девять человек, среди которых есть ребенок. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также повреждены жилые дома.

На базе школы № 20 по улице Хузангая, 8 открыт пункт временного размещения. Экстренные службы работают над устранением последствий атаки и обеспечением безопасности жителей. В городе введены ограничения движения на проспекте Яковлева — от проспекта Мира до проспекта 9-й Пятилетки. Движение ограничено также на улице Ленинского Комсомола — от проспекта Яковлева до улицы Хузангая.

Какие еще регионы пытались атаковать ВСУ.

В ночь на 9 декабря украинскими БПЛА были совершены удары еще по ряду регионов России. В результате работы российских средств ПВО был уничтожен 121 беспилотник.

Больше всего дронов сбили над территорией Белгородской и Рязанской областями, а также над Крымом. Российские ПВО уничтожили там 49, 22 и 10 БПЛА соответственно.

Над Воронежской областью было перехвачено девять дронов, над Ростовской — пять, над Калмыкией — пять. Также дроны были перехвачены и уничтожены над территориями Нижегородской, Липецкой, Курской, Брянской, Тульской областями, а также над Краснодарским краем.

