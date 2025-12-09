Украина должна расстаться со внушительной суммой из-за гигантских долгов

Ранее украинские власти сформировали бюджеты 2024−2026 годов с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его в основном за счет внешней помощи. В 2025 году страны G7 направили Киеву 33,8 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов, что составило около трех четвертей всего внешнего финансирования украинского бюджета. При этом депутаты Рады предупреждали, что уже в феврале 2026 года у Киева могут закончиться средства на ключевые госрасходы.