Тринадцать человек пострадали в результате ДТП с автобусом под Красноярском

В результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Красноярском крае пострадали 13 человек, шесть из них — дети. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По информации полиции, 22-летняя женщина за рулем Volkswagen выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом Mercedes. В результате аварии 25-летний пассажир легкового автомобиля погиб на месте.

— В автобусе находились 19 пассажиров, по предварительной информации, за медицинской помощью обратились 11 пассажиров (…) Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, — передает Telegram-канал МВД Красноярского края.

До этого в Ингушетии перевернулся автобус со школьниками после столкновения с легковым автомобилем на въезде в Магас.

Ранее другой водитель насмерть сбил женщину в подмосковном Сергиевом Посаде, а затем уехал с места аварии. Мужчину впоследствии задержали.