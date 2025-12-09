Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Чебоксарах выросло до девяти

Число пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах, по предварительным данным, достигло девяти человек. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов. Он отметил, что пострадавшие получают необходимую помощь.

Число пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах, по предварительным данным, достигло девяти человек. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов. Он отметил, что пострадавшие получают необходимую помощь.

— По оперативным данным в результате прилета БПЛА в Чебоксарах число пострадавших увеличилось до девяти человек, включая одного ребенка. В настоящее время все они находятся под наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

На базе одного из общеобразовательных учреждений микрорайона продолжает работу пункт временного размещения. По словам Степанова, на месте задействованы психологи и медицинские специалисты для поддержки пострадавших.

Кроме того, глава Чувашии Олег Николаев держит ситуацию под личным контролем. По его словам, экстренные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия атаки и обеспечивают безопасность населения, передает Telegram-канал Степанова.

Ранее в СМИ появилась информация, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Чебоксарам беспилотниками типа «Лютый». За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 121 вражеский беспилотник над российскими регионами.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше