Число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Чебоксарах выросло до девяти

Число пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах, по предварительным данным, достигло девяти человек. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов. Он отметил, что пострадавшие получают необходимую помощь.
— По оперативным данным в результате прилета БПЛА в Чебоксарах число пострадавших увеличилось до девяти человек, включая одного ребенка. В настоящее время все они находятся под наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.
На базе одного из общеобразовательных учреждений микрорайона продолжает работу пункт временного размещения. По словам Степанова, на месте задействованы психологи и медицинские специалисты для поддержки пострадавших.
Кроме того, глава Чувашии Олег Николаев держит ситуацию под личным контролем. По его словам, экстренные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия атаки и обеспечивают безопасность населения, передает Telegram-канал Степанова.
Ранее в СМИ появилась информация, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Чебоксарам беспилотниками типа «Лютый». За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 121 вражеский беспилотник над российскими регионами.