Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больше 200 человек погибли на дорогах Новосибирской области в 2025 году

Нарушения ПДД со стороны водителей — это, как правило, нарушение правил проезда перекрёстков, несоблюдение скорости в конкретных условиях и нарушения правил проезда пешеходных переходов.

Источник: Om1 Новосибирск

Госавтоинспекция Новосибирской области подвела предварительные итоги аварийности за одиннадцать месяцев 2025 года.

На первом месте по количеству инцидентов оказались нарушения правил проезда перекрёстков. Из-за этой причины зарегистрировано 478 аварий, в которых погибли 22 человека, а 606 получили травмы. Чуть меньше, но более смертоносными стали ДТП из-за несоблюдения скоростного режима: 418 происшествий унесли жизни 71 человека и стали причиной травм для 496 человек.

Третью строчку в этом печальном рейтинге занимают нарушения на пешеходных переходах, приведшие к 347 ДТП, 13 смертям и 346 пострадавшим. Чрезвычайно высокая летальность характерна для аварий, связанных с выездом на встречную полосу: 282 таких случая закончились гибелью 91 человека и ранением 476. Ещё 232 происшествия произошли из-за неправильного выбора дистанции, в них погибли 11 человек, 289 травмированы.

«Помните: каждый раз, садясь за руль, Вы несёте ответственность не только за себя, но и за своих пассажиров, за других участников движения», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.