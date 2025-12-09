Больше 200 человек погибли на дорогах Новосибирской области в 2025 году

Госавтоинспекция Новосибирской области подвела предварительные итоги аварийности за одиннадцать месяцев 2025 года.
На первом месте по количеству инцидентов оказались нарушения правил проезда перекрёстков. Из-за этой причины зарегистрировано 478 аварий, в которых погибли 22 человека, а 606 получили травмы. Чуть меньше, но более смертоносными стали ДТП из-за несоблюдения скоростного режима: 418 происшествий унесли жизни 71 человека и стали причиной травм для 496 человек.
Третью строчку в этом печальном рейтинге занимают нарушения на пешеходных переходах, приведшие к 347 ДТП, 13 смертям и 346 пострадавшим. Чрезвычайно высокая летальность характерна для аварий, связанных с выездом на встречную полосу: 282 таких случая закончились гибелью 91 человека и ранением 476. Ещё 232 происшествия произошли из-за неправильного выбора дистанции, в них погибли 11 человек, 289 травмированы.
«Помните: каждый раз, садясь за руль, Вы несёте ответственность не только за себя, но и за своих пассажиров, за других участников движения», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.