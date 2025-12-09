В Челябинске успели спасти мужчину, провалившегося под лед

Мужчина находился в 40 метрах от берега в полынье и просил о помощи. Прибывший спасатель с риском для жизни по-пластунски пополз по тонкому льду к тонущему человеку, и в трех-четырех метрах от него забросил спасательную петлю. С берега спасателя в это время страховали еще двое коллег. Все трое будут представлены к наградам.