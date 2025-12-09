Задержан экс-мэр Иванова Александр Шаботинский по подозрению в коррупции

В Москве задержан бывший мэр Иванова и экс-зампред правительства области Александр Шаботинский. Его подозревают в создании схемы по проведению фиктивных ремонтов многоквартирных домов, сумма контрактов превысила 500 млн рублей.
По данным МВД, Шаботинский, зная об интересе силовиков, пытался решить свои проблемы через посредников, но безуспешно. Региональная прокуратура выявила нарушения, после чего следствие установило его роль в махинациях. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об аресте, передает Коммерсантъ.
Шаботинскому 60 лет. Уроженец Житомира, он окончил военно-политическое училище, служил в армии, затем работал в ГИБДД Ивановской области. Позже стал депутатом и чиновником. С 2020 по 2024 год занимал должность зампреда регионального правительства, курируя ЖКХ. В декабре 2025 года он ушёл с поста главы городской администрации.
Следствие считает, что, пользуясь полномочиями, чиновник обеспечивал коммерческим фирмам выгодные условия для получения контрактов на капремонт домов и свободную приёмку работ. Делалось это по договорённости с руководством областного департамента ЖКХ, чьи главы назначались по его инициативе. Через такую схему прошло более 30 контрактов.
Сообщники фигурируют в делах о превышении полномочий и получении взяток. Сам Шаботинский проходит по статье о превышении полномочий, расследование находится под контролем прокуратуры области.
Читайте также: Выяснилось, зачем ЕС пытается изменить подход США к украинскому урегулированию.