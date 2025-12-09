Задержан экс-мэр Иванова Александр Шаботинский по подозрению в коррупции

Шаботинскому 60 лет. Уроженец Житомира, он окончил военно-политическое училище, служил в армии, затем работал в ГИБДД Ивановской области. Позже стал депутатом и чиновником. С 2020 по 2024 год занимал должность зампреда регионального правительства, курируя ЖКХ. В декабре 2025 года он ушёл с поста главы городской администрации.