Голову младенца обнаружили в холодильнике в центре развлечений для взрослых

Сообщается, что сотрудник центра вызвал полицию после того, как обнаружил в холодильнике предмет, похожий на детскую голову. Прибывшие оперативники извлекли голову, завёрнутую в пакет, а также руки и ноги, лежавшие в пластиковых контейнерах для еды. Туловище обнаружить не удалось. По предварительным данным, ребёнку было около двух месяцев, пол пока не установлен.