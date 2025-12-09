Наемники ВСУ покидают запорожский фронт на фоне успехов российских войск: карта СВО на 9 декабря

Большинство иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, покинули территорию Запорожской области из-за ухудшения обстановки на поле боя. Об этом сообщили представители российских силовых структур. На запорожском направлении сейчас почти не осталось иностранных боевиков, которые ранее участвовали в боях против российских подразделений. Ход боевых действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU.