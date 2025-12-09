Ричмонд
-4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое детей и взрослый пострадали при пожаре в пятиэтажке Армавира

Причиной пожара в Армавире стало неосторожное обращение с огнем.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 8 декабря в Армавире произошел серьезный пожар в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Маркова. В результате него пострадали четыре человека, в том числе трое детей.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 18:41. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что огонь охватил мебель и личные вещи в одной из квартир на площади около 30 квадратных метров.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание удалось быстро ликвидировать. В ходе спасательной операции из дома эвакуировали 20 человек, а 15 жителей были спасены.

К сожалению, не обошлось без пострадавших: четыре человека, включая троих детей, получили отравление продуктами горения. Все пострадавшие были немедленно переданы бригадам скорой помощи.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю, предварительной причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем при использовании легковоспламеняющихся жидкостей.

В ликвидации пожара участвовали пять единиц техники и 12 человек личного состава МЧС России.