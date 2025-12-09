Трое детей и взрослый пострадали при пожаре в пятиэтажке Армавира

Вечером 8 декабря в Армавире произошел серьезный пожар в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Маркова. В результате него пострадали четыре человека, в том числе трое детей.
Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 18:41. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что огонь охватил мебель и личные вещи в одной из квартир на площади около 30 квадратных метров.
Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание удалось быстро ликвидировать. В ходе спасательной операции из дома эвакуировали 20 человек, а 15 жителей были спасены.
К сожалению, не обошлось без пострадавших: четыре человека, включая троих детей, получили отравление продуктами горения. Все пострадавшие были немедленно переданы бригадам скорой помощи.
Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю, предварительной причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем при использовании легковоспламеняющихся жидкостей.
В ликвидации пожара участвовали пять единиц техники и 12 человек личного состава МЧС России.